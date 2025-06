Sahara : Le Maroc répond aux alliés de l’Algérie au Parlement d’Amérique centrale

Le Parlement d'Amérique centrale (PARLACEN) réitère son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental. Lors de sa réunion de l'Assemblée générale, mercredi à San Salvador, l'institution a «exprimé son appui au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc comme la seule solution sérieuse, pragmatique et crédible au conflit du Sahara, tout en réaffirmant son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume», rapporte la MAP.

Le PARLACEN appelle la communauté internationale à soutenir les efforts diplomatiques et politiques pour parvenir à une solution définitive et pacifique à ce différend, garantissant ainsi la stabilité de la région et le respect de la souveraineté du Maroc, ajoute la même source.

Cette résolution a été adoptée en parallèle avec la visite de Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers, au Salvador. Ce dernier, aux côtés du vice-président salvadorien Félix Ulloa, a inauguré le Forum économique parlementaire sur l'investissement et le développement à San Salvador.

Pour rappel, une délégation du Parlement centraméricain, dirigée par son président Carlos Hernandez, avait visité le Maroc du 14 au 19 avril dernier, incluant une étape à Laâyoune.

Le soutien du PARLACEN à la solution d'autonomie fait écho à une déclaration de soutien au Polisario, lue le 28 mai au siège de l'institution législative à Panama City par José Antonio Zepeda, vice-président du groupe de la gauche au PARLACEN et représentant du Nicaragua. Cette position a été suivie par une visite des auteurs de cette initiative à Alger, où ils ont été reçus au ministère des Affaires étrangères par le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger. Cependant, la délégation uruguayenne ne s'est pas rendue dans les camps de Tindouf.

Le Maroc et l'Algérie ont le statut de membre observateur au sein du PARLACEN, respectivement depuis 2015 et 2023. Le Parlement d'Amérique centrale regroupe le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine. Son président pour la période 2024-2025 est Carlos René Hernandez, du Salvador, un État qui reconnaît la marocanité du Sahara.