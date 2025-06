Sound Energy et Getech explorent l'hydrogène et l'hélium au Maroc

La société britannique de géosciences Getech et l'entreprise spécialisée dans la transition énergétique, Sound Energy, ont uni leurs forces pour créer une nouvelle coentreprise enregistrée au Maroc, baptisée HyMaroc Limited. Cette initiative vise à explorer et, potentiellement, exploiter les réserves naturelles d'hydrogène et d'hélium du pays.

Ce lancement intervient après la finalisation d'une étude de prospection régional qui a mis en lumière des zones prometteuses dans le sous-sol marocain, a annoncé Getech mercredi dans un communiqué de presse. HyMaroc Limited sera à la pointe des efforts pour obtenir des droits d'exploration exclusifs, ouvrant ainsi la voie à des études géophysiques approfondies et à des opérations de forage.

«La géologie unique du Maroc en fait l'une des zones les plus prometteuses pour l'hydrogène natif», a déclaré Max Brouwers, directeur du développement commercial chez Getech. Il a ajouté que le pays offre un mélange idéal de formations géologiques favorables et de soutien réglementaire, attirant ainsi les investissements mondiaux dans les ressources de transition énergétique propre.

Les vastes bassins terrestres marocains, combinés à sa réputation grandissante en tant que pôle d'énergie renouvelable, positionnent le pays comme un acteur stratégique sur le marché émergent de l'hydrogène naturel. Connu sous le nom d'«hydrogène blanc», ce gaz naturel pourrait s'avérer être une alternative rentable à l'hydrogène vert. Par ailleurs, l'hélium, souvent présent dans les mêmes réservoirs, apporte une valeur ajoutée grâce à ses applications industrielles cruciales, conclut le communiqué de presse.