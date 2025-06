Achraf Hakimi obtient le soutien de médias français pour sa candidature au Ballon d'Or

À la suite d'une vaste campagne marocaine sur les réseaux sociaux, les médias sportifs français se rangent désormais derrière la candidature d'Achraf Hakimi pour le Ballon d'Or, alors que le débat s'intensifie à l'approche du vote.

Sur RMC Sport, l'analyste de football Jean-Michel Larqué a affirmé que Hakimi mérite d'être reconnu, déclarant qu'«il serait bénéfique pour le football» de voir un défenseur remporter ce prestigieux prix. Il a salué l'international marocain pour avoir «réinventé le poste de latéral» et a qualifié le duo du PSG composé de Hakimi et Nuno Mendes de «meilleure paire de latéraux au monde, et de loin».

Kevin Diaz, lors de l'émission After Foot, est allé encore plus loin, affirmant qu'il placerait Hakimi en tête de sa liste, soulignant la constance et l'ensemble de la carrière du joueur. Il a également mis en avant les performances impressionnantes de Hakimi cette saison, avec 10 buts et 12 passes décisives, des «statistiques dignes d'un attaquant dans de nombreux championnats», a-t-il noté.

Des légendes du football comme Cafu et Ronaldo (le Brésilien) ont également exprimé publiquement leur soutien à la nomination de Hakimi. Les commentateurs français mettent en lumière sa polyvalence et son impact sur le football moderne, soulignant sa capacité à évoluer à la fois comme défenseur et milieu offensif.

Alors que des noms comme Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont parmi les favoris actuels, certaines voix dans les médias français estiment que des défenseurs comme Hakimi méritent davantage de reconnaissance et que rompre avec la tradition de privilégier les joueurs offensifs serait un changement positif pour le prix.

Pour rappel, la 69e édition du Ballon d'Or se tiendra le lundi 22 septembre, au célèbre Théâtre du Châtelet à Paris.