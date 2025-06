Espagne : Séville veut attirer le tourisme marocain via l’Histoire et la culture communes

Le Mondial 2030 de football constitue une base de rapprochement durable dans la coopération entre les pays hôtes, à savoir le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Mais en matière de développement orienté vers l’avenir, la dynamique ne se limite pas à ce chantier d’envergure. En effet, le tourisme culturel entre le Maroc et l’Espagne a encore de beaux jours devant lui. C’est dans ce sens que la province de Séville cherche à devenir une destination de premier plan auprès des touristes marocains, en capitalisant sur les liens historiques et culturels communs aux deux territoires.

Nourrie d’un passé historique riche lié à Al-Andalus, cette dynamique s’inscrit désormais dans le présent et s’oriente vers un avenir pérenne. Elle se traduit dans le plan d’action provinciale de promotion touristique «Destination Séville» 2025, avec la collaboration de l’ambassade d’Espagne au Maroc et de la Chambre de commerce espagnole basée à Casablanca. La présentation des grands axes s’est tenue mercredi 25 juillet 2025, au siège de la représentation ibérique à Rabat.

L’événement a réuni des tour-opérateurs, des agents de voyages, des représentants institutionnels marocains et des membres du corps diplomatique. Il a été marqué par la présentation du plan d’action, élaboré par l’organe du développement économique local Prodetur, en collaboration avec les associations d’entreprises touristiques de la province.

Dans son allocution à cette occasion, l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Enrique Ojeda, lui-même originaire de Séville, a souligné les liens historiques entre sa ville natale et le Maroc.

Dynamiser le tourisme pour mieux faire connaître l’Histoire commune

Le diplomate a insisté sur l’importance de ce rapprochement entre les deux rives, grâce à des initiatives concrètes et tournées vers l’avenir. «La présence de Séville à Rabat n’est pas seulement une activité promotionnelle, mais un moyen de renouer avec un élément essentiel de notre identité commune. Le tourisme est aujourd’hui un moyen privilégié de construire des ponts durables entre nos peuples», a-t-il déclaré, cité par l’agence Europa Press.

Vice-président de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans a également souligné le lien historique entre la province de Séville et le Maroc. «Le patrimoine andalou, si présent dans nos rues, dans notre patrimoine historique et dans notre façon de vivre, nous unit de manière naturelle et durable», a-t-il affirmé. «C’est pourquoi, nous nous présentons à vous, non seulement comme une destination touristique proche, mais aussi comme un espace de rencontres culturelles, économiques et humaines», a ajouté le responsable, à la tête de la délégation de Séville à Rabat.

Dans cet esprit de rapprochement culturel et historique en tant que levier territorial pour le tourisme, cette rencontre s’est conclue par un concert du pianiste David Peña Dorante. Son œuvre de flamenco incarne justement «un pont» rénovateur entre les cultures», selon un communiqué.

La délégation sévillane était composée de Manuel Cornax, président de la commission de tourisme de la Confédération des entrepreneurs de Séville (CES) et de l’Association hôtelière de Séville et province, Rafael Domínguez, directeur de l’Association des entreprises touristiques de Séville (ASET), María Ceballos, vice-présidente de la Plateforme de tourisme actif de la province et Manuel Domínguez, président du Skal Club Sevilla et de l’Association du centre-ville de Séville.