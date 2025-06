Londres rejette le projet Xlinks Maroc-Royaume-Uni au profit de l'énergie locale

Secrétaire à la Sécurité Énergétique et à la Neutralité Carbone Ed Miliband. / Ph. DR

Le gouvernement britannique penche pour mettre en pause les négociations formelles avec Xlinks, l'entreprise à l'origine d'un ambitieux projet de 25 milliards de livres (plus de 310 milliards de dirhams) visant à importer de l'énergie solaire et éolienne du Maroc vers le Royaume-Uni via un câble sous-marin de 4 000 kilomètres.

Selon les médias britanniques, le Secrétaire à la sécurité énergétique et à la neutralité carbone, Ed Miliband, a choisi de ne pas poursuivre les discussions pour un accord de garantie de prix sur 25 ans avec Xlinks.

Des sources gouvernementales ont expliqué que la priorité était donnée à l'énergie «locale», une position que Miliband a réaffirmée lors d'un discours au Forum de l'innovation climatique, dans le cadre de la Semaine d'action climatique à Londres, ce mercredi.

Dans ses déclarations, Miliband a souligné la «détermination pragmatique» du gouvernement britannique à s'affranchir des fluctuations des marchés des combustibles fossiles grâce à une énergie locale, propre et moins coûteuse, que le pays peut contrôler.

Une hésitation palpable ces derniers mois

Cette décision, qui devrait être officialisée dans une déclaration ministérielle ce jeudi, intervient malgré un vif intérêt des investisseurs pour le projet.

Sir Dave Lewis, président de Xlinks et ancien PDG de Tesco, avait déjà anticipé un possible désengagement du gouvernement. «Si le gouvernement britannique ne s'engage pas à soutenir le projet, nous concentrerons nos efforts sur un autre pays», avait-il averti plus tôt cette année.

Par ailleurs, l'entreprise a demandé en mai une suspension temporaire de sa demande d'ordre de consentement pour le développement (DCO), une exigence légale pour les grands projets d'infrastructure au Royaume-Uni, en attendant une décision sur son offre de Contrat pour la Différence (CfD), qui fixerait le prix de vente de l'électricité.

Il est à noter que le projet Maroc-Royaume-Uni vise à fournir 3,6 gigawatts (GW) d'énergie propre et disponible à la demande, à partir d'installations solaires, éoliennes et de batteries au Maroc, vers le Royaume-Uni. Ce projet devrait permettre de réduire les émissions de carbone du Royaume-Uni de 10 % et de faire baisser les prix de l'électricité de gros de 9,3 %.

En 2022, le projet a été intégré dans la vision énergétique stratégique du Royaume-Uni et reconnu comme un projet d'importance nationale en 2023.