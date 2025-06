Al Hoceïma : L'incendie de la forêt Thanda Ifran circonscrit

Les équipes d'intervention ont réussi à circonscrire l'incendie de forêt qui s'est déclaré, mercredi après-midi, dans la forêt de Thanda Ifran à la commune d'Izzemouren (province d'Al Hoceïma).

Selon des sources sur place, l'intervention rapide des équipes de lutte contre les incendies de forêt, composées des différents services concernés, a permis de circonscrire l'incendie et d'empêcher la propagation des flammes vers les agglomérations voisines.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de développement des ressources forestières à la direction provinciale de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) à Al Hoceïma, Mohamed Babi, a souligné que l'incendie, qui s'est déclaré vers 14h30, a ravagé environ 3,7 hectares, dont 2,2 hectares dans le domaine forestier.

Le responsable a fait savoir que les équipes d'intervention sont parvenues, vers 21 heures, à circonscrire l'incendie et à empêcher sa propagation, grâce aux efforts et à l'intervention rapide des éléments de la Protection civile, des Eaux et forêts, des Forces armées royales (FAR), de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des autorités locales, notant que les efforts se poursuivent pour éteindre complètent l'incendie.

Il a précisé que le couvert forestier touché est principalement composé de pins d'Alep (Pinus halepinsis), et de certaines essences secondaires, telles que l'Ampelodesmos moritanicuss et le palmier nain (Chamaerops humilis), relevant que cette zone se distingue par son relief difficile.

D’importants moyens logistiques ont été mobilisés pour venir à bout des flammes, notamment des camions-citernes et des véhicules de première intervention, ainsi que du matériel servant à éteindre les braises et prévenir toute reprise du feu.