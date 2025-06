Accords d’Abraham : L’administration Trump annonce de «nouvelles adhésions»

Benyamin Netanyahu et Donald Trump / Archive - DR

L'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a exprimé son optimisme quant à l'élargissement des Accords d'Abraham, initiés en août 2020. «Nous pensons que nous annoncerons prochainement l'adhésion de nouveaux pays à ces accords», a-t-il déclaré mercredi lors d'une interview avec CNBC, dont des extraits ont été retransmis par un média israélien.

Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, négocié sous la présidence de Donald Trump, pourrait inciter d'autres nations arabes et islamiques à suivre l'exemple des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Maroc, qui ont rejoint les Accords d'Abraham en 2020.

Le président des États-Unis partage cet optimisme quant à l'avenir des Accords d'Abraham. Ce processus, lancé en 2020 lors de son premier mandat à la Maison Blanche, vise l'adhésion de grandes puissances arabes. «Je pense que l'Arabie saoudite finira par rejoindre les Accords d'Abraham», avait déclaré le milliardaire républicain dans une interview publiée le 25 avril par le Time Magazine.