La Méditerranée au menu des entretiens entre le Maroc et l’UE

Ce mercredi 25 juin, la commissaire européenne en charge de la Méditerranée, Dubravka Šuica, a échangé par téléphone avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères.

«Nous avons discuté de l'engagement du Maroc dans le Nouveau Pacte pour la Méditerranée. Nous partageons une relation unique et un objectif commun : approfondir notre partenariat», a déclaré Mme Šuica sur la plateforme X. Elle a qualifié le Maroc de «partenaire clé et fiable pour l’UE» et a annoncé son intention de «poursuivre nos échanges en se rendant prochainement au Maroc».

Le 17 décembre 2024, Dubravka Šuica avait déjà eu des discussions téléphoniques avec Nasser Bourita. «Nous avons abordé les moyens par lesquels nous pouvons renforcer conjointement notre partenariat UE-Maroc dans tous les domaines, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité mutuelles», avait-elle alors déclaré.

Lors de l'examen de sa candidature au poste de commissaire chargée de la Méditerranée, le 5 novembre 2024, la Croate avait annoncé son intention de proposer au Maroc un accord avec l’Union européenne sur la lutte contre l’immigration irrégulière. «Nous avons de bonnes relations avec le Maroc. [Il] peut nous aider et nous pouvons l’aider.»

Rappelons que l’UE a déjà conclu des partenariats similaires avec la Tunisie et l’Égypte, respectivement en juin 2023 et mars 2024, en échange d’aides financières de 900 millions d'euros pour Tunis et 7,4 milliards d'euros pour Le Caire.