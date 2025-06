Le ksar d’Aït-Ben-Haddou nommé parmi les plus beaux châteaux du monde

Le Ksar historique d'Aït-Ben-Haddou au Maroc a été distingué parmi les 21 plus beaux châteaux du monde, se positionnant comme la seule forteresse d'Afrique du Nord à figurer sur cette prestigieuse liste internationale.

Selon CNN Travel, cette imposante structure en pisé, nichée aux confins du Sahara, a acquis une renommée mondiale grâce à ses apparitions dans de nombreux films et séries télévisées, tels que «Game of Thrones», «Gladiator» et «L'Homme qui voulut être roi».

Ce complexe du XVIIe siècle présente une ville basse fortifiée le long de la rivière Asif Ounila, où des habitants vivent encore aujourd'hui, aux côtés d'une citadelle partiellement en ruine perchée au sommet d'une colline. Construit à l'origine comme une halte pour les caravanes voyageant entre Marrakech et le Soudan, le ksar est un exemple emblématique de l'architecture traditionnelle berbère.

Le site accueille désormais les visiteurs dans des maisons d'hôtes de style berbère, perpétuant sa fonction historique de relais tout en s'adaptant aux exigences du tourisme moderne. La forteresse met en valeur le patrimoine architectural du Maroc sur la scène internationale, se tenant aux côtés de châteaux emblématiques tels que le Château de Himeji au Japon, Neuschwanstein en Allemagne, et le Château d'Édimbourg en Écosse dans cette sélection mondiale.