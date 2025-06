Automobile : Benteler lance la construction d'une nouvelle usine à Kénitra

Le groupe Benteler a lancé, mardi, la construction de sa nouvelle usine automobile à Kénitra, en présence de ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et du président de Benteler Automotive Components Europe, Matthias Siemer.

La mise en service est prévue pour l'année prochaine. L'usine sera installée dans l'Atlantic Free Zone de Kénitra, avec un bâtiment d'environ 17 000 mètres carrés sur un terrain de près de 50 000. Le site bénéficie d’un accès direct à l’autoroute et à des connexions avec le port de Tanger.

Après le démarrage de la production, Benteler prévoit de créer environ 400 nouveaux emplois sur le site de Kénitra, offrant des perspectives de carrière prometteuses aux personnes motivées.

Afin de garantir que chaque collaborateur soit parfaitement préparé à contribuer au succès de l’entreprise, Benteler propose des programmes de formation complets ainsi que des opportunités de développement continu.

Sur ce nouveau site, le groupe produira des pare-chocs avant et arrière, des essieux arrière à poutre de torsion, des traverses de pare-choc et des bras de suspension pour un fabricant majeur d'équipement automobile.

L'usine sera équipée d’installations à la pointe de la technologie, comprenant notamment une presse de découpage à froid de 3 200 tonnes, plusieurs systèmes de soudage, une ligne de cataphorèse (CDP) et un laser 3D pour la fabrication de composants.

Pour accélérer sa transformation digitale, Benteler intégrera également des technologies avancées de l’industrie 4.0 développées dans le cadre de son initiative SMART FACTORIES. Cela inclut des analyses big data, la plateforme smart production data de l’entreprise, ainsi que diverses solutions de connectivité pour des opérations intelligentes et pilotées par les données.

Benteler est un groupe d'entreprises mondial au service de clients dans les domaines de la technologie automobile, du secteur de l'énergie et de l'ingénierie mécanique. En tant que spécialiste mondial de la transformation des métaux, il développe, produit et distribue des produits, systèmes et services liés à la sécurité partout dans le monde.