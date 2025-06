France : Le Maroc brille de mille feux aux Rencontres de la photographie d’Arles

La 56e édition des Rencontres de la photographie d’Arles se tient dans la ville française, du 7 au 14 juillet 2025, avec la participation marquée de photographes marocains du Maroc et de l’étranger. Avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), deux expositions collectives proposent une mise en lumière de ces travaux artistiques, des initiatives organisées par les Rencontres de la photographie de Marrakech et l’Association marocaine d’art photographique (AMAP) basée à Rabat.

Selon un communiqué du CCME, la projection photographique «Discours croisés : Le Maroc regardé, le Maroc regardant» se tiendra lors de la Nuit de l’année, «l’un des temps forts de la programmation officielle du festival» réunissant 40 artistes, dont 20 nationaux du Maroc et du monde et 20 internationaux. «Elle propose un dialogue visuel inédit autour du Maroc, à la fois objet de regard et sujet regardant», ajoute la même source. Y prendront part des photographes de France (Mehdi Ait El Mallali, Ilias El Faris, Nezar El Hjiri, Aassmaa Akhannouch, Morgane Ahmar, Louisa Ben), des Pays-Bas (Sabrina Charehbili, Mounir Raji et Maryam Touzani), du Canada (M’hammed Kilito), du Royaume-Uni (Hamza Lafrouji), de Chine (Anass Ouaziz), d’Italie (Iman Zaoin) et du Maroc (Yassine Sellame, Rida Tabit, Ali El Madani, Yasmine Hatimi, Seif Kousmate, Abderrahmane Ajja et Charaf Lahib), fait savoir l’institution.

Exposition majeure des Rencontres de la photographie de Marrakech, «Crossings : Au-delà des frontières» s’inspire de l’esprit de la Marche verte, en invitant à «repenser les frontières non comme des lignes de séparation, mais comme des espaces de passage, d’échange, d’appartenance et de dialogue». Les deux initiatives sont organisées par les associations Voix plurielles et Cultures nomades production.

Dans le off du festival, l’AMAP présente quant à elle l’exposition «Interférences : Un certain regard sur la photographie marocaine», avec la participation de 18 artistes nationaux de diverses générations. Ces œuvres sont voulues par l’association comme un questionnement autour de «la mémoire, les identités mouvantes, les récits intimes, les tensions politiques, les frontières physiques et mentales, ainsi que des thématiques liées au corps, à l’espace public et à la condition féminine».

L’exposition connaît la participation des photographes Jaâfar Akil, Abderrazzak Benchaabane, Ahmed Benismael, Youssef Bensaoud, Lhoucine Boubelrhiti, Mohammed Mali, Mehdy Mariouch, Safaa Mazirh, Jamal Mehssani et Miloud Stira (Maroc), Yasmina Alaoui (États-Unis), Karima Hajji (Belgique), Driss Aroussi, Hicham Benohoud, Badr El Hammami, Yasmine Hajji, Mouna Karimi et Fatima Mazmouz (France). Le catalogue de 136 pages est co-édité par l’AMAP et le CCME.