Dijon accueille les Assises territoriales de l’islam de France

La cinquième édition des Assises territoriales de l’islam de France s’est déroulée, lundi 23 juin 2025 à la préfecture de la Côte-d’Or, en présence de représentants du culte musulman, d’élus, d’universitaires, d’organisations associatives et de services de l’État. Présidée par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte-d’Or, Paul Mourier, la rencontre est considérée comme «une étape importante dans le renforcement du dialogue entre l’État et les acteurs de l’islam en France», indiquent les médias locaux.

En effet, cet événement s’inscrit dans le cadre du Forum de l’islam de France (FORIF). Selon les mêmes sources, cette édition s’est articulée autour de quatre axes principaux, à savoir «la sécurité des lieux de culte et la lutte contre les actes antimusulmans, dans un contexte marqué par la montée des actes de haine ; la gestion juridique et financière des associations cultuelles musulmanes, afin d’assurer transparence et conformité avec la loi de 1905 ; l’organisation des aumôneries et la professionnalisation des imams, enjeu essentiel pour un encadrement spirituel adapté aux besoins ; la structuration territoriale et la coopération entre associations, pour favoriser une meilleure coordination locale. Les échanges ont été riches et constructifs».

Ces interactions devraient apporter une contribution aux travaux des groupes nationaux du FORIF, de manière à proposer «des solutions partagées au niveau national».