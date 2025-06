Jorf Lasfar : Une première unité destinée aux matériaux pour batteries lithium-ion de 40 000T

Une première unité de fabrication de matériaux pour batteries lithium-ion de 40 000 tonnes de la société COBCO a été inaugurée, mercredi à Jorf Lasfar, marquant une étape majeure dans la constitution d’un écosystème batteries au Maroc.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la première phase d’investissement du complexe industriel intégré de COBCO pour les précurseurs de cathodes (pCAM) à base de Nickel Manganèse-Cobalt (NMC).

Ces matériaux, élaborés à partir de métaux critiques, notamment le nickel, le cobalt et le manganèse, sont des composants essentiels des batteries pour véhicules électriques et le stockage stationnaire d’énergie, indique un communiqué de COBCO, société de droit marocain, fruit d’un partenariat stratégique entre Al Mada, fonds d’investissement marocain à vocation panafricaine, et CNGR Advanced Materials, leader mondial des matériaux pour batteries.

Cette plateforme industrielle, implantée sur plus de 200 hectares, représente un jalon stratégique pour le développement de l’industrie marocaine des technologies propres. L’investissement global mobilisé à terme s’élèvera à plusieurs milliards de dirhams, réparti sur trois projets industriels complémentaires, avec une capacité équivalente à 70 GWh/an, soit de quoi équiper près d’un million de véhicules électriques par an.

Ainsi, le complexe industriel de production de COBCO comprendra 120 000 tonnes par an de capacités de production de précurseurs NMC et 60 000 tonnes par an de capacités de production de cathodes LFP (lithium-fer phosphate), dont le déploiement sera prévu dès l’émergence d’un écosystème régional de batteries LFP. Il comprendra aussi des unités de raffinage de métaux critiques et de recyclage de la black mass, avec une capacité de traitement de plus de 60 000 tonnes par an, permettant de maximiser l’intégration locale et la circularité des matériaux.

Par son positionnement stratégique, COBCO, qui incarne la concrétisation d’un projet industriel d’envergure mondiale, à la croisée des continents africain, européen, américain et asiatique, renforce la souveraineté industrielle du Maroc et participe à la consolidation de son écosystème automobile face à la transition électrique. Plus de 5 000 emplois seront ainsi mobilisés durant la phase de construction et à terme, 1 800 emplois directs qualifiés et 1 800 emplois indirects seront créés.

Dès son lancement, la société COBCO se positionne comme un acteur crédible et compétitif, capitalisant à la fois sur les forces respectives des deux partenaires Al Mada et CNGR Advanced Materials, ainsi que l'environnement industriel attractif du Maroc, son énergie verte à bas prix et sa proximité avec l’Europe et les États-Unis.

Pensé dès l’origine comme un site à faible empreinte carbone, COBCO déploie une stratégie environnementale incluant un recours progressif à l’énergie verte marocaine (80% en 2025, 100% fin 2026), l'eau dessalée, le recyclage industriel et la certification aux normes internationales ISO (14064, 14044, 50001).