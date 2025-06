Résiliation & changement d’assurance habitation en France : le guide complet

En France, changer d’assurance habitation n’a rien d’anodin. Derrière ce choix se cachent souvent des hausses de cotisation imprévues, des garanties devenues obsolètes ou encore un service client difficile à joindre. Beaucoup hésitent pourtant à franchir le pas, freinés par des démarches jugées trop complexes ou par un manque de clarté sur leurs droits. Or, il suffit parfois d’un bon timing ou d’une simple lettre pour retrouver une protection plus juste et mieux adaptée. Cet article s’appuie sur l’expertise de Pierre, diplômé en assurances et spécialiste de l’habitation chez Luko, qui éclaire chaque étape : de la résiliation à la souscription d’un nouveau contrat.