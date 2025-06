Tanger : Un homme s'immole par le feu après un ordre d'expulsion pour un bien commercial

Hier, mardi, un homme dans la quarantaine s'est immolé par le feu au milieu d'une rue publique près de l'hôtel «Ahla» sur la route de Rabat dans la ville de Tanger. Cet acte lui a causé des brûlures graves, nécessitant son transfert immédiat à l'unité de soins intensifs de l'hôpital régional Mohammed V.

Selon les premières informations, l'individu a tenté de se suicider après avoir reçu un avis des autorités lui ordonnant de quitter les locaux commerciaux où il exerçait son activité de vente de produits pharmaceutiques.

Des sources médiatiques ont rapporté que la victime rencontrait récemment des difficultés financières en raison de différends avec d'anciens partenaires commerciaux. Cela a exacerbé sa détresse psychologique et l'a poussé à se verser des substances inflammables sur lui-même et à s'immoler devant des passants, comme documenté et diffusé sur les réseaux sociaux.

Des citoyens ont réussi à intervenir et à éteindre les flammes, tandis que la police judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances entourant l'incident.