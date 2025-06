Tanger - Tarifa : Une liaison maritime électrique à zéro émission à l’horizon 2027

La compagnie maritime espagnole Baleària a présenté, mardi à Tanger, un projet de liaison maritime entre Tanger et Tarifa, grâce à deux «fast ferries» électriques à zéro émission, qui seront mis en service à partir de 2027.

La cérémonie de présentation du projet s’est déroulée en présence du ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh et de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda, ainsi que du président de l’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras, du président du port de Tanger ville, du secrétaire général espagnol du Transport aérien et maritime, et du président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé, vise à créer un couloir vert maritime entre l’Europe et l’Afrique, en permettant une traversée entièrement électrique et sans émission de CO2 entre les deux rives du détroit. Il comprend la construction de deux navires jumeaux en Espagne, ainsi que l’installation des infrastructures portuaires nécessaires à la recharge électrique à Tanger et à Tarifa.

Dans une déclaration à la MAP, Kayouh a souligné que le renforcement de la flotte maritime s’inscrit dans une stratégie plus large visant à garantir une mobilité fluide et durable, notamment dans le cadre de l’opération Marhaba, menée sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Il a relevé, dans ce sens, que le ministère accompagne cette opération à travers la mobilisation de quelque 29 navires d’une capacité hebdomadaire de 500 000 passagers et 130 000 véhicules, via quatre ports marocains et douze ports européens.

Pour sa part, le directeur général de Baleària, Georges Bassoul, a indiqué que chaque navire développera une puissance électrique de 16 MW générée par quatre propulseurs électriques alimentés par des batteries d’une capacité de 11 500 kWh, leur permettant de parcourir l’ensemble de la traversée uniquement par propulsion électrique et sans générer d’émissions.

Dans une présentation détaillant les aspects techniques du projet, Bassoul a affirmé qu’il s’agira de trajets complètement décarbonés, qui répondront aux objectifs fixés pour 2050 dès 2027, faisant savoir que la propulsion électrique supprimera non seulement les émissions mais aussi le bruit et les vibrations.

De plus, chaque navire sera équipé de quatre générateurs de secours fonctionnant au diesel, d’une puissance totale de 11 200 kW, conçus pour couvrir d’éventuelles situations d’urgence, a-t-il ajouté, notant que la recharge complète des batteries des fast ferries aura lieu pendant l’escale d’une heure prévue dans chaque ville.

À cette fin, des systèmes de stockage seront installés dans les deux ports avec des batteries de 8 MWh bruts chacune, et viendront s’ajouter à l’approvisionnement en électricité terrestre de 5 MW à Tarifa et de 8 MW à Tanger, a précisé Bassoul.

Les deux navires auront une largeur de 25 mètres, pour une capacité de 804 passagers et 225 véhicules, et pourront atteindre une vitesse maximale de 26 nœuds.