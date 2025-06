Défense : 8 F-16 des FAR et 5 Rafale de la France dans l’exercice conjoint «Marathon 25»

Les Forces Royales Air du Maroc et l'Armée de l'Air et de l'Espace de France lancent l'exercice conjoint «Marathon 25» sur le sol marocain. L'objectif de cet entraînement est clair : «renforcer l'interopérabilité et la maîtrise des procédures et tactiques aériennes», annonce ce mardi 24 juin l'armée française sur la plateforme X.

Pour cet exercice, le Maroc a mobilisé «huit F-16 ainsi que des hélicoptères Puma pour des missions de transport et d'évacuation sanitaire», précise la même source. Côté français, le déploiement comprend «cinq Rafale B de la 4e escadre de chasse et un A330 MRTT Phénix de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique».

Le programme de cet entraînement aérien inclut «une campagne de tir pour les Rafale B, un ravitaillement en vol des F-16 marocains par le Phénix, et un exercice conjoint combinant tactiques, coordination et scénarios réalistes».

«Marathon 25» se déroule sous le signe «de la coopération, du partage de savoir-faire et de la synergie opérationnelle».