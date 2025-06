Tourisme : L’ONMT tient son conseil d’administration à Rabat

Le conseil d'administration de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) s'est réuni à Rabat sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Lors de cette réunion, les résultats records et la trajectoire de croissance inédite du secteur touristique ont été salués, attestant de l'efficacité de la stratégie de la feuille de route du tourisme 2023-2026.

En 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de touristes. À fin mai 2025, les arrivées aux frontières ont progressé de 22% par rapport à l'année précédente et les nuitées touristiques ont augmenté de 17%. L'objectif fixé est d'atteindre 26 millions de touristes en 2030, avec des efforts concentrés sur le développement des infrastructures, l'amélioration de la qualité de service et le renforcement des liaisons aériennes.

La stratégie World Class Marketing a été accélérée en 2024, avec l'intégration de nouvelles destinations sous la bannière de Maroc, terre de lumière et des campagnes massives sur les marchés prioritaires. Le tourisme interne a également été dynamisé grâce à des partenariats, notamment avec l'Office national des chemins de fer (ONCF).

Sur le plan aérien, des avancées significatives ont été réalisées avec une augmentation de 25% des sièges en un an, l'ouverture de nouvelles routes long-courriers et la création de nouvelles bases au Maroc. La stratégie Aérien x2 vise à franchir la barre des 13 millions de sièges d'ici 2025. En 2025, les priorités incluent la consolidation des acquis, l'intégration régionale, la diversification des marchés et l'extension des routes aériennes.

Le Maroc se positionne désormais parmi les dix destinations les plus citées par les touristes internationaux. La feuille de route pour le second semestre 2025 inclut le lancement d'une campagne Maroc, terre de football en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), en préparation de la CAN 2025, ainsi que le développement d'une offre expérientielle régionale et l'organisation de plus de 40 événements nationaux.

Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé le procès-verbal de la réunion du 23 décembre 2024, les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, ainsi que le plan d'action pour le second semestre 2025 et les projets structurants pour l'Office et la destination Maroc.