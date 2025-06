Mauritanie : La 41e promotion d'élèves-officiers en formation au Maroc

La 41e promotion d'élèves-officiers de l'Académie militaire de Mauritanie a suivi, du 13 au 20 juin, une formation à l'Académie royale militaire du Maroc, selon un communiqué de l'armée mauritanienne relayé par des médias à Nouakchott.

Ce stage a été l'occasion pour ces futurs officiers de «partager leurs compétences avec leurs homologues marocains». Des cours, des exercices et des présentations théoriques ont été organisés, en plus d'activités sportives et éducatives. Les élèves-officiers ont également visité les installations de l'Académie royale à Meknès et Fès, précise la même source.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre les deux armées. À rappeler qu'une délégation de l'Académie royale militaire de Meknès avait effectué une visite en Mauritanie en juin 2022.

Les échanges de visites entre militaires des deux pays sont fréquents, surtout depuis la première session de la commission mixte militaire Maroc-Mauritanie, tenue le 29 janvier 2020.

Pour mémoire, une délégation des renseignements des Forces armées royales (FAR) s'est rendue en Mauritanie les 3 et 4 juin. Quelques semaines auparavant, du 22 au 24 avril, une délégation des FAR, conduite par le vice-président de la direction des œuvres sociales, avait effectué une visite de travail en Mauritanie.