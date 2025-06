Maroc : Leila Benali appelle à allouer 1% des investissements à la recherche sur les énergies renouvelables

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a appelé à allouer au moins 1% de l'investissement national à la recherche scientifique et au développement dans les domaines des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Lors d'une session parlementaire, elle a souligné que le modèle actuel manque de durabilité en raison de l'absence de financement stable.

La ministre a souligné que depuis 2011, le Maroc dispose d'un institut national spécialisé dans les énergies nouvelles et renouvelables, qui joue un rôle crucial dans le processus de transition. Elle a souligné l'importance de maintenir son indépendance et d'améliorer ses rôles dans le soutien et le financement de la recherche scientifique et appliquée, ainsi que dans le développement des infrastructures d'innovation.

La ministre a noté que malgré des ressources limitées, l'institut a financé plus de 70 projets de recherche dans 12 domaines à travers les régions du pays. Il a aussi publié plus de 1 000 articles scientifiques et déposé plus de 40 brevets. De plus, il a soutenu 85 thèses doctorales. L'institut a également achevé le premier projet pilote à petite échelle pour la production d'hydrogène vert à l'aide de l'énergie solaire. Il travaille actuellement sur un projet modèle, en partenariat avec le groupe OCP pour une production quotidienne de 4 tonnes d'ammoniac vert.

Dans un autre registre, la ministre a rappelé l'importance des plateformes de recherche hébergées par l'institut, en particulier le Green Energy Park. Inaugurée par le roi Mohammed VI en 2017, elle sert de référence nationale et africaine en matière de recherche appliquée.

Leila Benali a par ailleurs affirmé que l'institut a bénéficié d'environ 382 millions de dirhams sur dix ans, principalement du Fonds de développement énergétique, qui a épuisé ses ressources.