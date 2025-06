Le PJD condamne l’attaque iranienne contre Qatar

Hier soir, le Parti de la justice et du développement (PJD) a fermement condamné l'attaque iranienne visant la base militaire américaine d'Al Udeid au Qatar. Dans un communiqué signé par Abdelilah Benkirane, le parti islamiste a dénoncé la riposte de Téhéran aux attaques américaines comme une «flagrante violation de la souveraineté du Qatar».

Le PJD a souligné que «la réaction de l'Iran à l'atteinte à sa souveraineté et à son territoire ne saurait en aucun cas justifier la violation de la souveraineté d'un État arabe, ni menacer la sécurité et la paix de ses citoyens et résidents. Cela est inacceptable et condamnable».

«La situation actuelle nécessite une action urgente et déterminée de la part des pays arabes et islamiques, ainsi que la mobilisation de tous les mécanismes politiques et diplomatiques pour mettre fin à ces développements dangereux. Il est impératif de mettre un terme aux souffrances de la Palestine, notamment à Gaza, face à l'agression continue, au génocide, au siège, à la famine et à l'injustice imposés par l'occupation sioniste terroriste.» PJD

Il convient de souligner que le communiqué du PJD n'a pas précisé qu'Al Udeid est une base militaire américaine située au Qatar.

Jusqu'à présent, l'attaque iranienne contre Doha n'a pas été commentée par Al Adl wal Ihsane, le Groupe d'action nationale de soutien à la Palestine, ni le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Ces trois entités ont, pour leur part, organisé séparément des manifestations de solidarité avec l'Iran.