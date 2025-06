Le roi Mohammed VI exprime sa solidarité avec le Qatar après l'attaque par l'Iran

Le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique, lundi soir, avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à la suite de la frappe de missiles iraniens sur la base aérienne d'Al-Udeid.

Selon un communiqué de l'Amiri Diwan, Mohammed VI a exprimé la pleine solidarité du Maroc avec le Qatar et a fermement condamné l'attaque iranienne, la qualifiant de «violation flagrante de la souveraineté et de l'espace aérien qataris, ainsi que du droit international et de la Charte des Nations unies».

Le roi a rejeté catégoriquement toute agression menaçant la sécurité et la stabilité du Qatar, appelant l'émir à faire preuve de retenue et à privilégier les solutions diplomatiques pour désamorcer la situation.

Pour sa part, l'émir a exprimé sa gratitude pour les «sentiments fraternels sincères et la précieuse solidarité du roi avec l'État du Qatar et son peuple».

Plus tôt lundi, l'Iran a lancé une attaque sur la base aérienne américaine d'Al-Udeid au Qatar dans une opération baptisée «annonce de la victoire», en représailles aux frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes.

L'incident marque une nette escalade des tensions régionales, à la suite des échanges de tirs de missiles entre Israël et l'Iran. Le Qatar a temporairement fermé son espace aérien lundi, en raison de préoccupations sécuritaires accrues.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar avait soutenu cette mesure visant à «assurer la sécurité des résidents et des visiteurs». Plus tard dans la journée, les autorités qataries ont annoncé la reprise du trafic aérien et ont confirmé que les conditions étaient revenues à la normale.

Le ministère des Affaires étrangères du Maroc a également publié lundi un communiqué, condamnant fermement l'attaque iranienne et exprimant sa pleine solidarité avec le Qatar contre toute menace à sa sécurité.