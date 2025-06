France : L’IESH conteste sa dissolution et annonce un recours en justice

Plus d'une semaine après l’annonce du gel de ses avoirs, l’Institut européen des sciences humaines (IESH) est désormais visé par une procédure de dissolution. Dans un communiqué transmis lundi soir, l’établissement basé à Saint-Léger-de-Fougeret dénonce une mesure «grave dans ses conséquences» et qu’il juge «incompréhensible au regard de [sa] mission».

L’IESH affirme qu’en cas de décision effective, un recours en référé sera immédiatement introduit devant les juridictions administratives compétentes. Se présentant comme le «plus grand établissement d’enseignements théologiques musulmans en Europe», l’institut met en garde contre le vide que provoquerait sa fermeture. Il rappelle avoir formé des milliers d’étudiants, aujourd’hui actifs dans des fonctions éducatives, sociales et religieuses en France.

©IESH / DR

L’établissement se défend de toute dérive, évoquant des «parcours exemplaires» et un enseignement qui, selon lui, constitue un «rempart intellectuel et pédagogique contre les lectures déviantes des textes religieux». Loin d’alimenter l’extrémisme, l’IESH revendique une approche «critique, contextualisée et responsable» des sources islamiques, dans l’objectif de déconstruire les discours radicaux.

La fermeture de l'institut, poursuit le communiqué, serait «contre-productive», risquant de livrer les apprenants à des contenus non encadrés, notamment en ligne, ou à des formations étrangères échappant à tout contrôle. L’IESH met en avant son ouverture au dialogue avec l’État, la signature de la Charte de l’islam de France et la tenue de partenariats universitaires.

«Si des ajustements sont nécessaires, nous sommes prêts à les entreprendre», assure l'institut, tout en qualifiant la dissolution de «signal négatif» adressé à une partie de la population impliquée dans le vivre-ensemble.

Pour mémoire, à la mi-juin, un rapport administratif pointait les liens supposés de l’IESH avec les Frères musulmans et dénonçait l’absence de pluralité dans ses enseignements. Une perquisition avait été menée en décembre 2024 dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent, abus de confiance et financement étranger non déclaré. Les autorités n’ont pas encore annoncé la date à laquelle une décision définitive pourrait être prise.