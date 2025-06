Les touristes britanniques privilégient de plus en plus le Maroc face à l'Europe

À l'approche des vacances d'été, un nombre croissant de touristes britanniques délaissent les destinations européennes classiques telles que la France, l'Espagne et le Portugal au profit de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. Les experts de l'aviation rapportent une hausse significative des vols en provenance du Royaume-Uni vers cette région, attirés par des options de voyage plus économiques comme le Maroc, la Tunisie et l'Égypte.

Selon les récentes données de la société d'analyse aéronautique Cirium, largement reprises par les médias britanniques, 19 847 vols devraient décoller des aéroports britanniques vers l'Afrique du Nord en 2025, soit plus du double des 8 653 vols enregistrés en 2019.

Cette tendance n'a pas échappé aux entreprises du secteur touristique. Tui observe une forte demande pour le Maroc, en raison d'un meilleur rapport qualité-prix, tandis que Booking.com a constaté une augmentation de 39 % des recherches pour des vacances d'été au Maroc.

Attractivité et proximité

Les spécialistes du voyage soulignent que le Maroc, ainsi que d'autres destinations nord-africaines, offre un excellent rapport qualité-prix, séduisant les vacanciers britanniques soucieux de leur budget, qui auraient autrement choisi l'Europe continentale. Par exemple, un séjour d'une semaine à Agadir, célèbre pour ses plages et le village de surf de Taghazout, coûte environ 889 £ par personne, comparé à des destinations européennes comme Santorin, Mykonos ou Marbella, où les prix varient de 1 000 £ à 2 700 £ par personne, selon les médias britanniques.

La proximité est un autre atout. Avec des billets aller-retour à partir de 30 £, nombreux sont ceux qui optent pour des excursions d'une journée ou de courts séjours, attirés par le climat agréable et les expériences accessibles. Ainsi, une touriste britannique a passé seulement sept heures à Agadir avec son fils, profitant de la plage, du téléphérique et de la cuisine locale pour un total de 120 £.

Montée de l'anti-tourisme en Europe

Outre l'aspect économique et la proximité, le Maroc séduit par ses paysages variés, allant du Sahara aux plages et montagnes, et son climat agréable toute l'année, en faisant une destination idéale.

Par ailleurs, la montée des sentiments anti-tourisme dans certaines régions d'Europe pourrait également influencer ce changement de cap. Début juin, des résidents en Espagne et dans d'autres pays européens ont manifesté contre le tourisme de masse, dénonçant la hausse des coûts de logement qui exclut les habitants de leurs propres villes.

Les plus grandes manifestations ont eu lieu à Majorque et Barcelone, avec des démonstrations similaires à Lisbonne, Venise, où les manifestants ont défilé, brandi des pancartes et même aspergé les touristes avec des pistolets à eau.