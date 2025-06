Indice mondial de la paix 2025 : Le Maroc septième parmi les pays arabes

L'Institut pour l'économie et la paix a récemment dévoilé la 19e édition de l'Indice mondial de la paix, un classement de 163 pays et territoires en fonction de leur niveau de paix.

Basé à Sydney, cet institut a élaboré un rapport couvrant 99,7 % de la population mondiale. S'appuyant sur 23 indicateurs, il offre une analyse approfondie des tendances de la paix, de sa valeur économique et des moyens de favoriser des sociétés pacifiques. L'indice évalue la paix selon trois axes : la sécurité sociétale, l'intensité des conflits internes et internationaux, et le degré de militarisation.

Le Maroc se positionne à la 85e place mondiale, reculant de sept rangs par rapport à l'année précédente, avec un score de 2,012 points. Rappelons qu'un score plus bas indique une meilleure performance en termes de paix.

Dans le monde arabe, le Qatar domine le classement (27e mondial), suivi par le Koweït (31e), Oman (42e), les Émirats arabes unis (52e) et la Jordanie (72e). La Tunisie se classe ensuite (81e), suivie du Maroc, de l'Arabie saoudite (90e) et de l'Algérie (92e).

À l'échelle mondiale, l'Islande reste le pays le plus paisible, une position qu'elle occupe depuis 2008, suivie par l'Irlande, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Ces pays, à l'exception de la Suisse, figuraient déjà parmi les dix premiers lors de la première édition de l'indice, illustrant leur forte résilience face aux défis contemporains.

L'édition 2025 de l'indice révèle une détérioration continue de la paix mondiale, avec des indicateurs précurseurs de conflits majeurs atteignant des sommets inégalés depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus, de nombreux pays renforcent leurs capacités militaires dans un climat de tensions géopolitiques croissantes, de multiplication des conflits, d'effondrement des alliances traditionnelles et d'incertitude économique.

Actuellement, 59 conflits interétatiques sont en cours, le chiffre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquant une augmentation de trois conflits par rapport à l'année précédente. L'année dernière, plus de 1 000 décès liés à des conflits ont été enregistrés dans 17 pays. Par ailleurs, les taux de résolution réussie des conflits sont à leur plus bas niveau en cinquante ans ; les conflits se terminant par une victoire décisive ont chuté de 49 % dans les années 1970 à 9 % au cours de la dernière décennie, tandis que ceux se concluant par des accords de paix ont diminué de 23 % à 4 % sur la même période.

Les conflits se sont également internationalisés, rendant leur résolution plus complexe, avec 78 pays actuellement impliqués dans des conflits transfrontaliers. Cette tendance est attribuée à la fragmentation du système géopolitique mondial, à la concurrence accrue entre grandes puissances et à l'influence grandissante des puissances régionales moyennes, de plus en plus actives dans leurs zones d'influence.