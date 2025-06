Santé : Vicenne obtient l'approbation de l'AMMC pour une IPO à la Bourse de Casablanca en 2025

Le Groupe Vicenne a reçu le feu vert de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 18 juin 2025 pour faire son entrée à la Bourse de Casablanca, a annoncé la société ce jeudi.

Cette introduction en bourse (IPO), représentant la première vente d'actions de la société au grand public, est estimée à 500 millions de dirhams. Elle se fera par une augmentation de capital ouverte au public. Les souscriptions d'actions seront ouvertes du 30 juin au 4 juillet 2025, avec un prix fixé à 236 dirhams par action.

Vicenne se positionne comme un acteur clé dans la fourniture d'équipements, de solutions et de services de haute technologie destinés aux professionnels de la santé au Maroc. Elle collabore avec des hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires ainsi qu'avec le ministère de la Santé. Depuis 2018, la société a élargi sa présence à l'international, s'implantant au Sénégal et en 2021 en Côte d'Ivoire.

Le groupe se distingue par son expertise dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les équipements médicaux lourds, les dispositifs médicaux implantables, le diagnostic in vitro et la gestion des déchets médicaux. Il bénéficie de partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux comme Elekta, Philips Medical Solutions, Mindray, Abbott et Beckman Coulter.

Depuis 2020, Vicenne a adopté une stratégie de diversification par croissance externe, en prenant des participations majoritaires dans Mabiotech en 2020 et Saiss Environnement en 2022. L'entreprise compte plus de 1 800 clients actifs et propose un vaste catalogue comprenant plus de 25 000 références d'équipements médicaux et 185 000 références de dispositifs médicaux.