Maroc : La Nuit des musées et des espaces culturelles tient sa 4e édition

La Nuit des musées et des espaces culturels (NMEC) revient pour une quatrième édition, jeudi 26 juin 2025, sous le thème «jeunesse marocaine, gardienne du patrimoine de demain». L’idée est de proposer au large public un accès gratuit à ces lieux, de 17h à minuit dans les différentes villes du Maroc. Cette année, les jeunes sont au cœur de l’événement, qui aura vocation à mieux leur faire connaître le patrimoine artistique et culturel. Selon un communiqué, l’objectif est aussi de renforcer le lien avec l’héritage, en faisant des institutions muséales «des espaces d’éveil, de dialogue et de transmission».

Cette édition est organisée par la Fondation nationale des musées (FNM), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (MJCC), ceux de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, ainsi que la Fondation Jardin Majorelle (FJM). Le coup d’envoi officiel est prévu à 17h aux Oudayas, Musée national de la parure, avec l’inauguration de l’exposition «Caftan d’hier, regard d’aujourd’hui» consacrée à cet habit traditionnel, symbole d’élégance ancestrale.

La soirée se poursuivra au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, qui accueillera «Horizon(s) en mouvement, cent ans de quêtes artistiques au Maroc 1920 – 2020». Cette exposition permanente «retrace l’histoire de l’art moderne et contemporain au Maroc à travers plus de 200 œuvres, dans une scénographie immersive».

C’est ainsi que les organisateurs veulent que cette NMEC soit «celle de la transmission intergénérationnelle, de la rencontre avec l’histoire et la création, mais aussi une invitation à faire de la culture un vecteur de fierté, d’émancipation et d’avenir». Les musées et espaces culturels dans les autres villes proposeront également une programmation diversifiée, entre expositions, visites guidées et projections.

Parallèlement, cette édition sera marquée par la signature de trois conventions par la FNM, afin de «consolider les passerelles entre culture, éducation et jeunesse». Ces textes seront scellés avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, «pour renforcer l’intégration de la culture dans le parcours scolaire et encourager les sorties pédagogiques dans les musées, et ce gratuitement».

Les conventions seront également signées avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, «pour favoriser l’accès gratuit aux enseignants, chercheurs et étudiants à l’univers muséal, stimuler la recherche autour du patrimoine et encourager les initiatives académiques».