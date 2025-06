Un Marocain retrouvé mort dans un fossé en Italie, la famille exige des éclaircissements

Le corps sans vie d'un Marocain de 39 ans a été découvert le 21 juin dans un fossé à Modène, une ville de la région Émilie-Romagne en Italie. Identifié par les autorités sous le nom de M.C., la famille restée au Maroc, demande des éclaircissements sur les circonstances de sa mort.

Depuis le Maroc, son frère a affirmé que M.C. «n'était pas malade et n'avait rien fait de mal», exhortant les autorités italiennes à mener une enquête approfondie. «Nous demandons juste à connaître la vérité», a-t-il déclaré.

Le corps, retrouvé dans un état avancé de décomposition le long de la rue Cavo Argine, était probablement là depuis plusieurs jours, selon les médias locaux. Bien que l'autopsie soit toujours en attente, un premier examen externe n'a révélé aucun signe de traumatisme, ce qui a conduit les enquêteurs à écarter pour l'instant l'hypothèse d'un homicide et à envisager des causes accidentelles ou naturelles.

M.C., apparemment sans abri depuis un certain temps, était connu de la police locale. Son téléphone portable a été récupéré et analysé. «Il est arrivé en Italie en 2011, espérant construire une vie meilleure», a expliqué son frère. «Il a quitté Béni Mellal plein d'espoir. Il était beau, gentil, et aimait l'Italie, mais n'est jamais retourné au Maroc car il n'avait pas ses papiers.»

Le frère a précisé que le dernier contact connu avec la famille remontait au 14 juin. «Il a parlé à notre autre frère et a dit qu'il allait bien. Peut-être a-t-il été heurté, ou peut-être est-il tombé. J'espère qu'il y a des caméras sur ce tronçon de route», a-t-il conclu.