L'ANRAC et l'UM6P s'associent pour la recherche sur le cannabis médical

L'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) et l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) ont signé un accord-cadre, le 17 juin à Benguerir, pour développer la recherche appliquée sur l'utilisation médicale et pharmaceutique du cannabis. La collaboration se concentre sur la production de connaissances concernant les applications thérapeutiques, à travers des outils scientifiques éprouvés et des protocoles biomédicaux reconnus.

La recherche portera aussi sur la caractérisation chimique et pharmacologique des composés actifs du cannabis et leur efficacité potentielle dans le traitement de pathologies spécifiques, indique un communiqué de presse. Le partenariat utilise des approches combinant expérimentation, modélisation et analyse de données pour explorer les conditions dans lesquelles ces substances pourraient contribuer à la gestion de certaines affections, tout en respectant les exigences réglementaires et les normes de sécurité sanitaire.

Au-delà de la production scientifique, l'accord établit un mécanisme de transfert des résultats vers les parties prenantes concernées dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et de la recherche clinique. Des programmes de formation viseront les chercheurs, médecins, pharmaciens et professionnels de santé pour renforcer l'expertise sur les usages thérapeutiques du cannabis, couvrant les aspects pharmacologiques, les cadres légaux applicables et les conditions d'intégration dans les parcours de soins.

Un accord distinct avec le Centre africain du génome de l'UM6P conduira à la caractérisation génétique de la variété locale Beldia, en utilisant des technologies de séquençage de nouvelle génération pour caractériser cette ressource endémique, assurer sa traçabilité et fournir une protection par l'intermédiaire de l'ANRAC.