Maroc - France : L'emploi des femmes au centre d'entretiens entre Nadia Fettah et Aurore Bergé

La ministre française déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé et la ministre marocaine de l'Économie et des finances, Nadia Fettah (g. à d.)

L'emploi des femmes a été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, et la ministre française déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont échangé sur les défis communs liés à l’emploi féminin, à l’inclusion économique et à la budgétisation sensible au genre. Elles ont insisté sur la levée des freins à l’accès des femmes au marché du travail et sur l’intérêt des modèles comme l’économie sociale et les coopératives féminines.

S’exprimant à cette occasion, Nadia Fettah a rappelé que l’emploi des femmes constitue une priorité stratégique, dans un contexte où le chômage demeure à un niveau préoccupant et où les emplois féminins s’avèrent particulièrement vulnérables face aux crises.

Dans ce sillage, elle a mis en avant le potentiel de l’économie sociale et solidaire, notamment à travers les coopératives féminines, comme levier efficace pour promouvoir l’inclusion économique dans les territoires et auprès des catégories sociales fragiles.

Pour sa part, Aurore Bergé a mis en exergue la nécessité d’agir sur les freins qui limitent l’accès des femmes à l’emploi, en s’attaquant aux inégalités dans le choix des carrières, à la répartition des rôles parentaux et à l’organisation du travail.

En outre, l’égalité entre les femmes et les hommes doit être pensée comme une dynamique globale qui concerne aussi bien l’entreprise que les politiques publiques, dans une logique d’inclusion veillant à ne laisser aucune catégorie exclue, a-t-elle poursuivi.

Ainsi, la ministre est revenue sur l’importance de renforcer les échanges sur les questions d'égalité, notamment autour de la budgétisation sensible au genre, tout en appelant à repenser l’impact social et sociétal des politiques économiques, dans un contexte de souveraineté accrue.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail de trois jours de Aurore Bergé au Maroc, dédiée au renforcement de la coopération bilatérale et à l’approfondissement des liens d’amitié entre les deux pays, abordant, entre autres, des enjeux économiques, sociaux et politiques.