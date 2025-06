Salon de l'emploi pour anglophones à Casablanca : Opportunités et partenariats éducatifs

Le 22 juin 2025, Dar America a tenu son deuxième Salon annuel de l'emploi pour anglophones à l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca. Cet événement a réuni 250 enseignants d'anglais avec 25 employeurs issus d'écoles, d'institutions et de programmes linguistiques à travers le Maroc.

Faisant suite au succès de sa première édition en 2024, ce salon a offert une plateforme idéale pour les demandeurs d'emploi, les recruteurs et les experts du secteur, afin d'explorer les opportunités dans le domaine de l'éducation en anglais. Marissa Scott, Consule générale des États-Unis, et Bouchra Arrif, directrice provinciale de l'éducation pour le district de Casa-Anfa, ont animé les sessions d'ouverture de l'après-midi.

Les institutions présentes ont exposé leurs besoins en recrutement, leurs programmes de stages et leurs projets de développement, permettant une interaction directe avec les éducateurs, les administrateurs et le personnel des ressources humaines. Le salon a également proposé des tables rondes sur les défis de l'enseignement de l'anglais et a accueilli des témoignages d'anciens participants aux programmes d'échange américains.

Parmi les 25 exposants et recruteurs, on retrouvait l'American Academy Casablanca, le British Council, le Centre Américain de Langue, l'Université Mundiapolis, l'École d'ingénieurs EMSI et l'École américaine de Marrakech. D'autres participants incluaient des écoles internationales, des centres de langues et des institutions éducatives de différentes villes marocaines.

L'événement visait à promouvoir l'éducation en langue anglaise comme un tremplin vers des opportunités mondiales, tout en renforçant les partenariats éducatifs entre le Maroc et les États-Unis.