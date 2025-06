Italie : Démantèlement d'un réseau d'acheminement du haschisch depuis le Maroc

Les services italiens spécialisés dans les crimes financiers, le trafic de drogue et l'application des lois douanières a démantelé un réseau international de trafic de haschisch et de marijuana bien structuré, enraciné dans les quartiers Casal Boccone et Fonte Meravigliosa de Rome, dont la principale source de drogues est le Maroc.

Seize individus ont été visés par des mesures de précaution, treize ont été incarcérés et trois autres ont été placés en résidence surveillée, dans le cadre d'une enquête dirigée par le bureau du procureur antimafia de Rome et exécutée par l'Unité de police économique et financière (GICO).

Le gang opérait un système hiérarchique, important plus de 1,4 tonne de haschisch et de marijuana du Maroc via l'Espagne, utilisant le transport routier à travers la frontière italienne, selon les médias locaux. Les drogues étaient distribuées à des grossistes desservant des quartiers de Rome comme Don Bosco, Pigneto, Spinaceto et Capannelle, ainsi que des provinces voisines, y compris Latina. Un «fonds commun» était maintenu pour rémunérer les membres et soutenir les associés emprisonnés et leurs familles, renforçant ainsi la cohésion du groupe.

Lors de la répression, les enquêteurs ont saisi plus de 660 kg de haschisch, plus de 50 kg de marijuana, des armes à feu, des véhicules modifiés avec des compartiments cachés, outre des dispositifs de communication cryptés. Les accusations portées contre les suspects incluent le trafic international de drogue, la possession illégale d'armes, le vol, le recel de biens volés et le blanchiment d'argent.