«Je veux retrouver mon fils» : Le cri de détresse d’un père Français dont le fils a disparu à Rabat

Plus d’un an après la disparition de Clément Besneville à Rabat, l’inquiétude ne faiblit pas. Le jeune Français de 29 ans n’a plus donné signe de vie depuis le 10 avril 2024. Son père, Didier Besneville, se dit désemparé. «Je cherche mon fils. Je veux retrouver mon fils. Et j’ai l’impression que tout le monde s’en fout», livre-t-il à l'AFP, affirmant avoir adressé des courriers au président Emmanuel Macron ainsi qu’au roi Mohammed VI.

Installé au Maroc depuis le début de l’année 2024, Clément devait ouvrir une pizzeria à Rabat. Il disparaît cinq jours avant la signature du bail. Ses affaires (papiers, téléphone, ordinateur, argent, lunettes), quand à elles, ont été retrouvées intactes dans son appartement.

La disparition a été signalée en France, à la gendarmerie de Cély-en-Bière, puis transmise aux autorités marocaines. Une enquête a d’abord été ouverte à Rabat, avant d’être confiée en juillet 2024 à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca. Selon Didier Besneville, cette dernière a assuré récemment que l’enquête était toujours active. Mais les progrès semblent minces.

En mars dernier, une plainte pour enlèvement et séquestration a été déposée en France. Le parquet de Melun a transmis les éléments à la justice marocaine, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire.

Didier Besneville a également contacté l’association Antred, qui accompagne les familles de disparus à l’étranger. Il espère un sursaut des autorités pour que l’affaire de son fils ne sombre pas dans l’oubli.