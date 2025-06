Annecy 2025 : «Harun & Mamun» représente le Maroc au MIFA Pitches Partenaires

Le court-métrage d’animation «Harun & Mamun» a représenté le Maroc au programme MIFA Pitches Partenaires du Festival international du film d’animation d’Annecy, où le pitch officiel a eu lieu le 12 juin à l’Impérial Palace. Réalisé par Jihane Joypaul et produit par Ali Rguigue, le projet place le pays sur la scène mondiale du cinéma animé, dans le cadre la stratégie du Centre cinématographique marocain (CCM) pour accompagner l’essor national du domaine.

La réalisatrice Jihane Joypaul propose ici un récit en stop motion, «mêlant émotion, mémoire et catastrophe dans un décor urbain inspiré de Casablanca». «Le film suit le cheminement d’un père et de son fils dans un monde figé par l’impact imminent d’une météorite, révélant, à travers cette suspension du temps, les blessures d’un lien familial à reconstruire», indique un communiqué.

Le projet est en développement, «avec la fabrication des décors au sein du premier studio marocain de stop motion, récemment installé à Flow Motion School, grâce à une collaboration tripartite avec le Festival Animasyros et l’Institut Français du Maroc le CCM et Artcoustic, et en cours d’installation avec la collaboration et le conseil de réalisateurs internationaux de renom», ajoute la source.

Sélectionné parmi les cinq meilleurs projets des MIFA Pitches Partenaires, «Harun & Mamun» a été salué par des institutions de référence. Dans le cadre du partenariat de coproduction entre la France et le Maroc, le projet «Malik» de Khalid Nait Zlay est par ailleurs au cœur de négociations, renforçant ainsi le rayonnement de la création marocaine à l’étranger.