Afrique du Sud : Abdeslam Ouaddou nommé entraîneur des Orlando Pirates

Le club de football professionnel sud-africain Orlando Pirates a annoncé, lundi, la nomination de l'ancien international marocain Abdeslam Ouaddou en tant que nouvel entraîneur principal.

Ouaddou succède à José Riveiro, qui a démissionné après un mandat de trois ans couronné de succès pour rejoindre Al Ahly, a fait savoir le club dans un communiqué publié sur son site.

Ouaddou est attendu en Afrique du Sud d'ici la fin de la semaine. Il sera assisté par Mandla Ncikazi, Rayaan Jacobs, Helmi Gueldich et Tyron Damons, a ajouté le club. Les préparatifs de la pré-saison doivent officiellement commencer le 27 juin.

L'ancien international marocain de 46 ans compte 68 sélections avec les Lions de l'Atlas et a connu une carrière de joueur remarquable dans les grands championnats européens. En tant qu'entraîneur, il a récemment dirigé les Marumo Gallants d'Afrique du Sud et a précédemment entraîné l'AS Vita Club, le Loto-Popo FC et le Mouloudia d'Oujda.

Il a également été sélectionneur adjoint de l'équipe nationale d'Algérie et a occupé des postes d'entraîneur des jeunes et d'adjoint à l'AS Nancy-Lorraine en France.