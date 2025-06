OCI : Le conseil des ministres des AE salue le rôle de Mohammed VI, président du Comité Al Qods

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), réunis les 21 et 22 juin à Istanbul, dans le cadre de la 51e session de leur conseil ministériel, ont salué les efforts du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour la protection des lieux saints à Al-Qods Acharif.

Dans leur résolution sur la capitale de l’État de Palestine, Al-Qods Acharif, les ministres ont loué le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans la réalisation de plusieurs projets de développement, au profit de la population de la ville sainte et le soutien à sa lutte.

La Déclaration d’Istanbul a également salué les efforts du Comité Al-Qods, sous la présidence de Mohammed VI, et de son bras exécutif, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, pour préserver l’identité de la ville sainte en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les trois religions monothéistes et consacrer son statut juridique.

Le 51e Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI a clôturé ses travaux dimanche par l’adoption de la Déclaration d’Istanbul et de plusieurs résolutions portant sur diverses questions politiques, économiques et culturelles concernant le monde islamique.