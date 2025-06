Tourisme : L'ONMT et Wego s'associent pour l'attractivité du Maroc dans la région MENA

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) s'est associé à Wego, l'application de voyage et le marché en ligne leader au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), afin de lancer une campagne de promotion du Maroc comme destination de voyage estival de premier plan pour les touristes de la région.

Conçue pour accroître la visibilité du Maroc auprès des voyageurs du Golfe et de la région MENA, la campagne met en avant la diversité des offres du pays, allant des sites culturels et des villes historiques aux escapades en bord de mer, en passant par les virées en montagne.

La promotion met en lumière des destinations prisées telles que Chefchaouen, les plages ensoleillées d'Agadir et les sentiers pittoresques de l'Atlas. Elle met également l'accent sur les grandes villes comme Marrakech, Rabat et Fès, connues pour leur patrimoine historique, combiné à un certain charme moderne.

L'immersion culturelle est un axe clé. Les voyageurs sont encouragés à explorer l'artisanat local, à assister à des festivals et à découvrir la cuisine marocaine, que ce soit dans les médinas ou aux restaurants sur les toits servant des classiques, comme le couscous et la pastilla.

La campagne s'adresse également à ceux qui recherchent une évasion plus décontractée, dans des villes côtières comme Essaouira et El Jadida, offrant des vues imprenables sur l'océan, en plus des fruits de mer frais et des atmosphères artistiques.

La campagne inclut des guides de destination, des promotions numériques et du contenu influencé par des créateurs. Selon Rachid Hamzaoui, directeur de l'ONMT pour le Moyen-Orient et l'Asie, le partenariat vise à positionner le Maroc comme «un choix estival de premier plan» pour les voyageurs de toute la région.