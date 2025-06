Sidi Rahal : Le père de Ghita rassure sur l'amélioration de l'état de l'enfant

Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, le père de Ghita a rassuré sur la santé de sa fille, confirmant une amélioration progressive après l'accident tragique survenu sur l'une des plages de Sidi Rahal.

Ghita, âgée de quatre ans et demi, a subi de graves blessures à la tête après avoir été écrasée par un véhicule tout-terrain qui tirait une moto aquatique, alors qu'elle jouait sur la plage. L'incident a suscité une vague de solidarité et des appels pour les peines les plus sévères à l'encontre du mis en cause.

Abdellah, le père de la fillette, a expliqué que la famille a dû quitter la clinique en raison d'une pression psychologique immense, notant aussi que l'état mental de Ghita s'était détérioré. Selon lui, l'enfant a commencé à poser constamment des questions sur sa santé et les changements physiques qu'elle subissait.

En réponse aux rumeurs, le père a par ailleurs démenti les allégations erronées selon lesquelles le conducteur responsable de l'accident aurait pris la fuite, affirmant qu'il est détenu et qu'il faisait l'objet d'une enquête.

Par la même occasion, le père de Ghita a appelé à ne pas se laisser influencer par les fausses informations. Dans le même sens, il a mis en garde contre les pages créées au nom de sa fille pour collecter des dons.

A ce titre, il insiste que la famille n'a demandé aucune aide financière, n'a pas de compte TikTok, et que les comptes Instagram sont purement personnels.