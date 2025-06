France : Une mariée tuée dans une fusillade lors d’un mariage marocain à Goult

Deux personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées dans une fusillade, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, lors d’un mariage marocain à Goult, dans le Vaucluse. La mariée, âgée de 27 ans, figure parmi les morts. Cités par l’AFP, les premiers éléments de l’enquête indiquent que le couple est issu de la communauté marocaine et qu’il a été pris à partie par des individus encagoulés. Le drame s’est produit lorsque le mari et son épouse quittaient la fête en voiture, à bord de laquelle se trouvait aussi un enfant de 13 ans.

Parmi les blessés, «le marié et l’enfant se trouvent encore dans un état grave, ce dimanche», fait savoir Le Figaro. Pour sa part, «l’un des agresseurs a été tué, écrasé par la voiture qui tentait de s’échapper du guet-apens». Le parquet d’Avignon a ouvert une information judiciaire pour «meurtre et tentative de meurtre en bande organisée».

Pour l’heure, «aucune thèse n’est écartée», notamment l’hypothèse «probable» d’un «règlement de comptes où plane l’ombre du trafic de stupéfiants», indique encore le média français. Dans ce sens, le marié s’avère être connu des services. Agé de 25 ans, il fait l’objet de 26 mentions au fichier du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Lors d’un point de presse tenu, ce dimanche, le maire de la commune, Didier Perello, s’est dit «en colère, révolté, sous le choc». Selon le parquet d’Avignon et la gendarmerie, 28 personnes seraient «impliquées» dans la fusillade, «soit le nombre de personnes encore présentes lors des faits dans la salle des fêtes où s’est tenue la fête de mariage».