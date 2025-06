Sidi Rahal : Colère après qu'une fillette a été écrasée par un SUV sur la plage

Par un jour de vacances pour une famille marocaine résidant en Italie, qui a choisi la plage de Sidi Rahal comme destination pour passer des moments paisibles, rien ne présageait que les choses vireraient au cauchemar. Dimanche 15 juin, vers 15h30, Ghita, âgée de quatre ans et demi, jouait dans un petit fossé que son père avait creusé dans le sable. Elle était allongée, au milieu des rires enfantins partagés avec son cousin, qui remplissait le fossé, tandis que son père était allé boire une gorgée d'eau. Un bref instant a suffi pour transformer la scène sereine en tragédie.

Un véhicule tout-terrain, roulant à vive allure et tirant une moto aquatique le long de la plage, a roulé directement sur la tête de la petite fille. Son père, Abdellah, les yeux en larmes et la voix brisée, a déclaré : «Je jouais avec elle dans le sable, j'ai creusé un petit fossé pour elle, je me suis juste retourné pour boire de l'eau, puis j'ai entendu un grand fracas et des cris... J'ai vu les roues de la voiture et le jet ski passer sur la tête de ma fille. Je n'ai même pas pu courir ; mes jambes étaient paralysées. Il y avait du sang partout, sa mâchoire était déplacée, sa tête était ouverte, je n'ai pas réfléchi un instant, je suis monté dans la même voiture qui l'a percutée et j'ai demandé au conducteur de m'emmener à l'hôpital immédiatement. Je ne pensais qu'à la sauver.»

La fillette a été transférée à la clinique Dar Salam à Casablanca, où elle a subi une intervention chirurgicale complexe au niveau du crâne. La radiographie a montré que la membrane recouvrant le cerveau était également endommagée, tandis que les médecins ont recousu son œil, qui était également affecté. Elle reste dans un état critique, selon sa famille.

«Je n'ai pas pu entrer à la maison depuis une semaine... parce que c'était elle qui ouvrait la porte pour moi. Je n'ai pas le cœur d'y aller. Nous sommes en état de choc... Je veux juste que ma fille revienne et que justice soit faite.» Le père de Ghita

Sa mère a raconté le moment avec amertume et une douleur glaciale : «Elle était allongée dans le fossé, jouant avec son cousin. Au moment où il est allé chercher de l'eau, son père est allé boire et tout a basculé. Ils ont aussi recousu son œil, son état est critique.»

Sa tante, également dévastée, a ajouté : «La scène est encore devant mes yeux, la voiture allait très vite. Le jet ski qu'elle tirait a suivi et a aussi percuté la fille de mon frère. Le médecin nous a dit textuellement : 'Nous avons reconstitué sa tête comme un puzzle.'»

La famille de l'accusé ferait pression sur les parents

L'accusé, un jeune homme de 22 ans, a été traduit en justice, mais les déclarations de sa famille et de son avocat ont déclenché une vague de colère lorsqu'ils ont blâmé le père, affirmant qu'il avait négligé sa fille en la laissant jouer seule dans le sable. Son père a douloureusement déclaré : «Ces mots m'ont beaucoup blessé... Ma fille est entre la vie et la mort, et ma femme en est brisée. Nous avons un bébé d'un an, que nous n'avons pas vu depuis une semaine car nous restons à l'hôpital. Nous sommes devenus sans abri.»

Ce qui a encore attisé la colère de la famille, c'est ce qu'ils ontelle décrit comme une tentative des proches de l'accusé de faire pression. Abdellah a dit : «Ils sont venus à l'hôpital et nous ont dit qu'ils avaient de l'argent, que nous ne pourrions rien faire, comme s'ils disaient : laissez votre fille mourir, nous achèterons l'innocence de notre fils.»

L'affaire a suscité une vague de solidarité sur les réseaux sociaux, avec une campagne en ligne lancée sous des hashtags comme #JusticePourGhita et #NousSommesTousGhita. Les internautes ont exprimé leur indignation, réclamant des mesures strictes pour empêcher les véhicules d'entrer sur les plages et pour criminaliser de tels comportements irresponsables.

En attendant l'évolution de l'état de santé de Ghita, la famille continue de vivre dans un choc dont elle ne s'est pas remise, ne formulant qu'une seule demande : «Nous demandons justice et équité... Nous voulons juste que Ghita nous revienne.»