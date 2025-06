France : Inauguration du consulat général du Maroc à Mantes-la-Jolie

Un nouveau consulat général du Maroc a été officiellement inauguré, vendredi, à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, renforçant le réseau consulaire du royaume en France constitué désormais de 17 consulats, dans le cadre d’une dynamique de proximité, de modernisation et d’efficacité au service des ressortissants marocains.

L’ouverture de cette nouvelle représentation consulaire s’inscrit dans la stratégie du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, visant à mieux répondre aux attentes d’une communauté nombreuse, active et profondément attachée à son pays d’origine.

La cérémonie d’inauguration du nouveau consulat qui couvre trois départements d’Ile-de-France, à savoir les Yvelines, la Seine-Maritime et l’Eure, soit un bassin de près de 156 000 Marocains, s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadrice Samira Sitail, du directeur des affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrange, Fouad Kadmiri, et du consul général du Maroc à Mantes-la-Jolie, Mustapha El Bouazzaoui.

Y ont également pris part des représentants des autorités françaises, dont le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, et le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, ainsi que de nombreux élus locaux, maires, représentants institutionnels et concitoyens marocains venus des départements concernés.

Dans une allocution de circonstance, Samira Sitail s’est félicitée de cette ouverture qui répond aux attentes des Marocains relevant des trois départements concernés, pour lesquels le Consulat général du Maroc à Mantes-la-Jolie «est source de fierté, de rapprochement avec le Maroc». La diplomate salué la contribution de «nos amis français» et leur engagement pour que ce consulat puisse voir le jour.

Fouad Kadmiri a fait remarquer, par ailleurs, que cette inauguration qui coïncide avec le lancement de l’opération Marhaba, alors qu’une grande majorité de concitoyens est en train de se préparer pour regagner la mère patrie pour les vacances estivales, «tombe à un point nommé pour, justement, aider tout le réseau consulaire à être à la hauteur de cette opération».

Pour sa part, le consul général du Maroc à Mantes-la-Jolie a indiqué que cette structure administrative et consulaire qui porte à six le nombre des consulats en Île-de-France, sera opérationnelle dès lundi, répondant à une attente de longue date des Marocains des Yvelines, de la Seine-Maritime et de l’Eure, 780 demandes de rendez-vous étant déjà enregistrées sur l’application ouverte à cet effet.