Maroc : Une marche de solidarité avec l’Iran

Le Groupe d’action nationale pour la Palestine a prévu d'organiser, ce dimanche 22 juin à Rabat, une marche de solidarité avec l’Iran. Ce vendredi 20 juin, l'ONG a tenu un sit-in devant le siège de la Chambre des représentants pour dénoncer «les agressions israéliennes contre les peuples palestinien et iranien». La veille, les organisateurs de la marche avaient tenu une conférence de presse, appelant «le peuple marocain à participer massivement à la marche du 22 juin».

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation n’a pas encore confirmé sa participation à la marche de Rabat. Cette ONG, qui rassemble les islamistes d’Al Adl wal Ihsane et des membres de la gauche, notamment le PSU, a déjà condamné «l’agression israélienne» contre l’Iran. Le 17 juin, le secrétariat national du Front a critiqué «l’absence de notre pays sur la liste des pays maghrébins, arabes et islamiques signataires de la déclaration condamnant l'agression sioniste contre la souveraineté de l'Iran».

Pour rappel, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran le 1er mai 2018, en raison du soutien militaire du Hezbollah, organisation libanaise chiite, aux milices du Polisario. Depuis 1980, l’Iran reconnaît la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».