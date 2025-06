Maroc Telecom emprunte 370 millions d'euros pour étendre les services 4G au Tchad et au Mali

Maroc Telecom a sécurisé un prêt de 370 millions d'euros (plus de 4 milliards de dirhams) de la Société Financière Internationale (IFC) pour financer le déploiement des services de quatrième génération au Tchad et au Mali, selon un communiqué publié ce vendredi par l'entreprise.

Ce financement vise à améliorer l'accès à Internet haut débit, à réduire la fracture numérique et à soutenir le développement économique, en ligne avec les objectifs de l'Union africaine de créer un marché numérique unifié d'ici 2030.

Maroc Telecom, dont le groupe émirati «&e» détient 53 % du capital, compte environ 79 millions de clients, dont plus de 57 millions répartis dans dix pays africains. C'est la deuxième capitalisation à la Bourse de Casablanca.

Mohamed Benchaaboun, Directeur Général de Maroc Telecom, a déclaré : «Le groupe Maroc Telecom opère en Afrique subsaharienne depuis plus de 20 ans, et notre stratégie est d'améliorer les services de télécommunications et les produits associés pour répondre aux besoins d'une population jeune et en forte croissance.»