Les Marocains parmi les 10 premiers demandeurs d'asile dans l'UE+

Les demandes d'asile au sein de l'Union européenne et des pays associés (UE+) ont atteint en 2024 leur niveau le plus élevé depuis 2017, avec 795 000 décisions de première instance rendues. Cette hausse s'explique par l'augmentation des demandes et les tensions géopolitiques persistantes. Parmi les demandeurs, près de 25 000 étaient des ressortissants marocains, d'après le rapport 2025 de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile.

Les Marocains se sont classés au dixième rang des nationalités les plus fréquentes à demander l'asile dans les pays de l'UE+ l'année dernière, avec 25 347 demandes, soit une baisse de 18 % par rapport à 2023, où 30 924 Marocains avaient sollicité une protection. L'Italie a reçu la majorité de ces demandes (41 %), suivie par l'Espagne (17 %) et la Slovénie (14 %).

En nombre, les demandeurs d'asile marocains en 2024 étaient largement surpassés par ceux originaires de Syrie, du Venezuela, d'Afghanistan, ainsi que de Colombie, de Türkiye, du Bangladesh, du Pérou, d'Ukraine et d'Égypte. Néanmoins, les Marocains étaient particulièrement concentrés dans certains systèmes nationaux. En Slovénie, ils représentaient 63 % de tous les demandeurs d'asile, et figuraient parmi les cinq premières nationalités en Bulgarie et en Slovaquie.

Faibles taux de reconnaissance et nombreux retraits

Malgré leur forte présence dans plusieurs pays, les demandeurs marocains ont obtenu de faibles taux de protection. En Italie, qui a enregistré 85 000 décisions de première instance, la plus forte augmentation à travers l'UE+, un grand nombre de demandes marocaines ont été rejetées, tout comme celles des ressortissants d'Égypte, du Pakistan et de Tunisie.

En Bulgarie et en Slovénie, les Marocains représentaient respectivement 10 % et 33 % de toutes les décisions de première instance, bien que peu aient abouti à un statut de réfugié. La Slovaquie a fait exception, avec 10 % de tous les statuts de réfugié accordés à des Marocains.

Autre fait marquant, la forte augmentation des demandes retirées. Les Marocains se classaient troisièmes dans cette catégorie, avec 5 304 retraits en 2024, une baisse de 34 % par rapport à l'année précédente. La Slovénie enregistrait le taux le plus élevé de retraits par les Marocains, représentant 71 % de toutes les demandes retirées, suivie par la Suisse (12 %) et l'Espagne (9,2 %). À la fin de 2024, les Marocains constituaient également 43 % de tous les dossiers d'asile en attente en Slovénie.