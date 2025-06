Maroc : 8 incendies maîtrisés en 24 heures, 20 hectares touchés (ANEF)

Au cours des dernières 24 heures du 19 juin 2025 au Maroc, huit incendies ont été enregistrés, dont six en domaine forestier et deux hors domaine. Selon l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), les «interventions rapides et coordonnées» des services ont permis de maîtriser entièrement l’ensemble des sinistres, dont la superficie totale est estimée à 20 hectares.

Par province, l’ANEF informe que 15 hectares à Tétouan sont concernés. Dans un communiqué, l’instance assure que les opérations d’extinction des fumerons sont en cours. A Khénifra, 3,5 hectares ont été touchés, tandis que les flammes ont détruit 1,1 ha à Chefchaouen, 0,095 ha à Khémisset et 0,02 ha à Casablanca. A Midelt, l’incendie délimité sur 10 m² s’est avéré être d’origine naturelle, à la suite d’une foudre. Par ailleurs, les flammes maîtrisées à Taza et à Sidi Slimane se sont déclenchées dans des foyers hors domaine forestier.

Dans ce contexte, l’ANEF rappelle l’alerte émise le 15 juin 2025. Sur la base de modèles scientifiques de prédiction, l’instance a en effet identifié «un niveau de risque élevé à extrême d’éclosion d’incendies de forêts entre le 16 et le 20 juin dans plusieurs provinces, notamment Azilal, Béni Mellal, Chefchaouen, Kénitra, Khémisset, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Taounate, Taza, Nador, Al Hoceïma, Ouezzane».

En l’espèce, l’ANEF a appelé à une vigilance accrue, surtout dans les zones forestières à risque. «Il est impératif de ne pas allumer de feu en milieu naturel, de ne pas jeter de mégots ou de déchets inflammables, de signaler immédiatement toute fumée ou comportement suspect aux autorités locales ou aux agents des eaux et forêts ou à la protection civile», a insisté l’agence.

Dans la même note d’information, l’ANEF rappelle que depuis le 1er janvier jusqu’au 20 juin 2025, le Maroc aura enregistré 111 incendies de forêts, un chiffre en baisse par rapport à la moyenne décennale de 130. Sur la même période, la superficie totale brûlée est de 130 ha, «soit quatre fois moins que la moyenne des dix dernières années».