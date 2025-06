Maroc : L'inflation diminue à 0,4 % en mai

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Maroc a diminué de 0,4% en mai par rapport au mois précédent, selon une note publiée jeudi par le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette baisse s'explique par une diminution de 0,8% des prix des produits alimentaires et de 0,1% des prix des produits non alimentaires. Les principaux facteurs incluent la baisse des prix des légumes (-2,1%), des poissons et fruits de mer (-1,7%), de la viande (-1,5%), des produits laitiers (-1,0%), ainsi que de légères baisses pour le pain, les céréales, les huiles et les fruits (-0,3%). En revanche, le café, le thé et le cacao ont enregistré une augmentation de 0,8% de leurs prix. Les prix des carburants ont également chuté de 2,7%.

Les baisses mensuelles les plus marquées de l'IPC ont été enregistrées à Beni-Mellal (-1,5%), Safi (-1,2%) et Tanger (-1,1%). Des baisses plus modestes ont été observées dans plusieurs autres villes, notamment à Rabat, Casablanca et Dakhla (-0,3%). Parallèlement, les prix ont légèrement augmenté à Laâyoune et Al Hoceïma (+0,2%) et à Marrakech (+0,1%).

Sur une base annuelle, l'inflation s'est établie à 0,4%, reflétant une hausse de 0,5% des prix des produits alimentaires et une hausse de 0,3% des prix des produits non alimentaires. Les variations allaient d'une baisse de 4,3% des coûts de transport à une augmentation de 3,9% des prix des restaurants et hôtels.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils et réglementés, est restée stable d'un mois à l'autre et a augmenté de 1,1% par rapport à mai 2024.