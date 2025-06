Kenya : Le président de la Chambre des députés reçoit le représentant du Polisario

Près d’un mois après le soutien officiel du Kenya au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, le principal allié du Polisario à Nairobi refait surface. Ce jeudi 19 juin, le président de la Chambre basse a rencontré le représentant du Polisario au Kenya. «Aujourd'hui, j'ai reçu Son Excellence Mohamed-Liman Ali Ami, Ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique, qui m'a rendu une visite de courtoisie à mon bureau au Parlement», a écrit Moses Wetangula.

«Nos discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre nos deux nations et sur l'exploration des moyens d'approfondir les relations diplomatiques pour le bénéfice mutuel de nos citoyens. J'ai assuré l'Ambassadeur que le Kenya, en tant que membre engagé de l'Union africaine (UA), est solidaire de la République sahraouie et reste déterminé à soutenir et à défendre ses intérêts en tant qu'État souverain.»