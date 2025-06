Maroc : Une député du PPS interpelle le gouvernement au sujet du travail des enfants

La députée PPS Nadia Thami, membre du groupe du Progrès et du Socialisme à la Chambre des représentants, a interpellé par écrit le ministre de l'Intégration économique, des Petites entreprises, de l'Emploi et des Compétences. Elle s'inquiète des chiffres alarmants publiés par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) concernant le travail des enfants au Maroc, qu'elle qualifie de «choquants et préoccupants».

Dans sa question, Thami s'est référée au mémorandum du 16 juin 2025 du HCP, qui révèle que plus de 101 000 enfants âgés de 7 à 17 ans travaillaient en 2024, principalement dans les zones rurales. Près de 90 % d'entre eux ont définitivement quitté l'école.

Thami a exprimé une vive inquiétude face au fait que plus de 62 000 enfants, soit 6 sur 10 de ceux qui travaillent, sont engagés dans des activités considérées comme dangereuses, selon le même rapport.

Elle a rappellé également les données précédentes du Conseil économique, social et environnemental sur les jeunes «NEET» (ni en éducation, ni en emploi, ni en formation) et le phénomène de décrochage scolaire qui touche chaque année entre 280 000 et 300 000 enfants. Elle a souligné l'ampleur de l'économie informelle, qui compte plus de deux millions d'unités de production hors cadre légal.

Face à cette situation, Nadia Thami a demandé au ministre de préciser les mesures que son département, en collaboration avec d'autres secteurs et institutions concernés, entend prendre pour réduire le travail des enfants, surtout dans les activités dangereuses. Elle a insisté sur la nécessité de respecter les dispositions du Code du travail et les engagements internationaux du Maroc en matière de protection de l'enfance et de lutte contre l'exploitation économique des mineurs.

Elle a conclu en exhortant le gouvernement à appliquer les lois criminalisant le travail des enfants, soulignant que la persistance de ce phénomène menace l'avenir des jeunes générations et les bases du développement durable que le pays ambitionne de construire.