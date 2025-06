YNNA et AMEA Power s'associent pour un parc éolien de 100 MW à Laâyoune

Le groupe YNNA, acteur majeur des secteurs industriels et de services au Maroc, et AMEA Power, développeur international d'énergies renouvelables et filiale du conglomérat émirati Al Nowais Investments, ont annoncé un partenariat stratégique pour développer un parc éolien de 100 mégawatts dans la région de Laâyoune. La construction devrait commencer fin 2025, avec une mise en service d'ici 2027.

La coentreprise à parts égales représente un investissement clé soutenant la stratégie de transition énergétique nationale du Maroc et l'objectif du pays d'atteindre 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030, indique un communiqué de presse. L'installation devrait éviter plus de 330 000 tonnes d'émissions de CO₂ par an.

Aussi, le parc éolien fournira de l'électricité verte à toutes les filiales de YNNA, tout en générant des bénéfices environnementaux et socio-économiques significatifs, tant localement que nationalement.

Fondé en 1948, YNNA emploie plus de 20 000 personnes dans plusieurs secteurs, tandis qu'AMEA Power opère dans 20 pays, avec un portefeuille dépassant une capacité de 6 000 MW.