L'ONMT lance une tournée européenne avant la CAN 2025

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) organise une tournée européenne du 16 au 23 juin sous le thème «Maroc, terre de football» pour promouvoir le royaume en amont de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025).

La tournée couvre cinq grandes capitales européennes : Madrid, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Milan. L'initiative vise à renforcer l'attrait international du Maroc à travers la promotion sportive et culturelle, alors que le pays se prépare à accueillir la CAN 2025, indique un communiqué de presse.

La tournée s'inscrit aussi dans le cadre d'un accord stratégique signé en avril entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l'ONMT, visant à positionner le Maroc comme une référence mondiale en matière de football et de tourisme d'ici 2030.

Chaque étape mobilisera plus de 100 agents de voyage et voyagistes, aux côtés de spécialistes du tourisme africain et de représentants des médias, mettant l'accent sur la coopération Sud-Sud. Les événements proposent des expériences multisensorielles mettant en valeur les atouts touristiques du Maroc et des rencontres avec des personnalités sportives.

La campagne cible les professionnels du tourisme et du sport, les médias et les créateurs de contenu, dans le cadre de la stratégie plus large de l'ONMT pour la CAN 2025.